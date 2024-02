KT&G Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Kt&g verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,33 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Verbrauchsgüter" eine Überrendite von 13,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Tabak" liegt bei -3,29 Prozent, während Kt&g aktuell 13,62 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,78 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um 39 Prozent im Vergleich zur Branche "Tabak". Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine gute Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,79 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugesprochen.