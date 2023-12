KTM Industries tut es schon wieder?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Pierer Mobility-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Pierer Mobility diskutiert, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An vier Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Pierer Mobility insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 68,11 CHF für den Schlusskurs der Pierer Mobility-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,45 CHF, was einer Abweichung von -33,27 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 52,5 CHF unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,43 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Pierer Mobility also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Pierer Mobility-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI7 für sieben Tage mit einem Wert von 47,57. Für den RSI25 für 25 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von 73,33, was eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt spiegelt sich also eine negative Stimmung und ein abnehmendes Interesse der Anleger an Pierer Mobility wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.