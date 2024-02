KTM Industries Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) der Pierer Mobility-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 51,76 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Pierer Mobility-Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung für die Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden auch berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer "Gut" Empfehlung führen.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Pierer Mobility-Aktie derzeit 0,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -24,3 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Pierer Mobility-Aktie basierend auf dem RSI, eine "Schlecht"-Einstufung des langfristigen Stimmungsbilds und eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die technische Analyse führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die beiden betrachteten Zeiträume.