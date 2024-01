KTM Industries Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Pierer Mobility-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 67,29 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,95 CHF -28,74 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,83 CHF) liegt mit einem Abweichungsprozentsatz von -7,49 unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pierer Mobility-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pierer Mobility haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Pierer Mobility für diese Stufe daher ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pierer Mobility besonders negativ diskutiert, wobei an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Pierer Mobility auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pierer Mobility liegt bei 17,65 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 70,22 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung liegt somit bei "Neutral".