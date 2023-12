KTL Global Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Ktl Global liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Ebenso ergibt der RSI25 einen Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für Ktl Global.

Im Branchenvergleich hat Ktl Global in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 364 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -6,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ktl Global im Branchenvergleich eine Outperformance von +370,19 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,79 Prozent, wobei Ktl Global mit einer Überperformance von 370,79 Prozent ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral in Bezug auf Ktl Global. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen führt zu einer Einschätzung von "Neutral" aufgrund fehlender positiver oder negativer Themen bei den Diskussionen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurde registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ktl Global in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Ktl Global in verschiedenen Bewertungskategorien wie dem RSI, Branchenvergleich und Anleger-Stimmung insgesamt ein Rating von "Neutral".