KTK Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Ktk-Aktie wird derzeit neutral bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 9,29 CNH, was einer Entfernung von -1,8 Prozent vom GD200 (9,46 CNH) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 9,49 CNH an, was einem Abstand von -2,11 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Ktk-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Ktk-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Es gab weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ktk. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche konnte die Ktk-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +16,95 Prozent verzeichnen. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance der Ktk-Aktie um 16,89 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Ktk-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 78,72 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 60,34, was bedeutet, dass hier weder Überkauft- noch Überverkauft-Situationen vorliegen. Somit wird die Ktk-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.