KS Energy ist zurück!

Der Aktienkurs von Ks Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 9,38 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt bei 8,8 Prozent, wobei Ks Energy aktuell 9,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird die Ks Energy auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,01 SGD, wobei der Kurs der Aktie (0,013 SGD) um +30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 SGD, was einer Abweichung von +30 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ks Energy liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 50.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Ks Energy in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deutet ebenfalls auf eine überwiegend positive Stimmung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

