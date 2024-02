KS Energy Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Ks Energy wurden analysiert, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Auch die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Ks Energy blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führte zu einer Einstufung als "Neutral". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergab sich ebenfalls ein Wert von 50, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse wurde der aktuelle Kurs der Ks Energy von 0,013 SGD betrachtet. Der Kurs befindet sich mit +30 Prozent Entfernung vom GD200 (0,01 SGD) und mit einem GD50 von 0,01 SGD im "Gut"-Bereich. Der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergab ebenfalls eine Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergab sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 22,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist.

