KS Energy Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Ks Energy-Aktie wird derzeit positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,013 SGD einen Abstand von +30 Prozent zum GD200 (0,01 SGD) aufweist, was als "Gut"-Signal gilt. Außerdem liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,01 SGD, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs also als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte die Ks Energy-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 18,18 Prozent erzielen, was 13,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ks Energy liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ein Niveau von 50 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Ks Energy-Aktie also eine insgesamt neutrale Bewertung, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.