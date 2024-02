KS Bancorp Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Dividendenrendite von Ks liegt mit 2,07% unter dem Branchendurchschnitt von 139,02%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf den Aktienkurs hat die Ks-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,21% erzielt, was jedoch 151414,56 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -1,36%, während Ks aktuell 8,57% darüber liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 52,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral waren. Insgesamt erhält Ks von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

