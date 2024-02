KS Bancorp Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Dividende von Ks steht im Verhältnis zum Aktienkurs bei 2, was eine negative Abweichung von -136,78 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Ks daher als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Ks in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,21 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -1,99 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,2 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 3,23 Prozent, und Ks übertraf diesen Durchschnittswert um 3,98 Prozent. Somit erhält Ks ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Ks liegt aktuell bei 55,87 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,09 ebenfalls an, dass Ks weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend erhält das Ks-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesen verschiedenen Bewertungskategorien.