KST Beteiligungs Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kst Beteiligungs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,15 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,11 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,48 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,08 EUR, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Kst Beteiligungs ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Anleger zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Kst Beteiligungs.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Kst Beteiligungs in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,96 Prozent aufweist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 4,1 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,38 Prozent erzielte, liegt Kst Beteiligungs um 20,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.