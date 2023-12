KST Beteiligungs Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Richtung. Zudem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Kst Beteiligungs diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Kst Beteiligungs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,87 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 2,67 Prozent, was zu einer Underperformance von -18,54 Prozent für Kst Beteiligungs führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,97 Prozent, wobei Kst Beteiligungs um 25,85 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer Faktor, der in Betracht gezogen wird, ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Kst Beteiligungs ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Daher erhält die Aktie von Kst Beteiligungs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kst Beteiligungs mit einem Wert von 3,23 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 94 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 50. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.