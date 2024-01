KST Beteiligungs Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Diskussionen rund um Kst Beteiligungs auf Plattformen der sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich häufiger gezeigt. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Kst Beteiligungs aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) als Mittel zur technischen Analyse zeigt sich, dass Kst Beteiligungs derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 60,71 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57,14 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse rund um Kst Beteiligungs haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Ebenso zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,05 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -10,26 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,11 EUR über dem aktuellen Kurs von 1,05 EUR, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.