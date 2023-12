KSK Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ksk -Inagi wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 56,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Ksk -Inagi weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,51 ebenfalls, dass Ksk -Inagi weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Bewertung von Aktienkursen lassen sich auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Medien einschätzen. Die Analyse von Ksk -Inagi auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen behandelt haben. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Ksk -Inagi konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2439,27 JPY mit dem aktuellen Kurs (2784 JPY) verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +14,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 2647,78 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+5,14 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.