KSK Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI für Ksk -Inagi bei 40, was als neutral eingestuft wird, da weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Ksk -Inagi wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab, dass vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ksk -Inagi. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ksk -Inagi bei 2861 JPY liegt, was einer Entfernung von +14,98 Prozent vom GD200 (2488,23 JPY) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 2737,12 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,53 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ksk -Inagi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.