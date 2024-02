KSK Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Ksk-Inagi-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 4205 JPY. Dies bedeutet, dass der Kurs um +59,55 Prozent über dem GD200 (2635,55 JPY) liegt, was ein "Gut"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, verzeichnet einen Kurs von 3146,68 JPY. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs um +33,63 Prozent über dem GD50 liegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Ksk-Inagi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ksk-Inagi in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ksk-Inagi-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass die Ksk-Inagi-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Gut" und "Neutral" eingestuft wird.