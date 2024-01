KSK Aktie: Was noch aussteht!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ksk -Inagi in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ksk -Inagi unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Ksk -Inagi von 2861 JPY eine Entfernung von +14,98 Prozent vom GD200 (2488,23 JPY), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2737,12 JPY auf. Dies bedeutet ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,53 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ksk -Inagi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ksk -Inagi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Ksk -Inagi aktuell mit dem Wert 40 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49, was ebenfalls als Signal für eine "Neutral"-Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".