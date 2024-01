KSH Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs des Unternehmens Ksh verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,44 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -3,97 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -20,48 Prozent für Ksh. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -6,31 Prozent, wobei Ksh um 18,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ksh eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, so dass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ksh derzeit bei 0,31 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,235 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -24,19 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,27 SGD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -12,96 Prozent ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ksh liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 78,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht" für Ksh.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren, dass die Performance von Ksh im Vergleich zur Branche und zum Sektor eher schwach ist, was zu einem insgesamt negativen Rating führt.