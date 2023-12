KSH Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Ksh hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 14,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -6,16 Prozent, und Ksh liegt aktuell 13,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Ksh daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Ksh in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Ksh bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Ksh mit 0,225 SGD inzwischen -22,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -29,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.