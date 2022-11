KSB setzt gute Geschäftsentwicklung im 3. Quartal fort

Weitere Suchergebnisse zu "KSB":

Frankenthal (ots) -- Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr 22,8 % und Umsatz 6,9 % über Vorjahr- Ergebnis (EBIT) über Vorjahresniveau- Zuversichtlicher Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB verzeichnet auch im dritten Quartal 2022 einen guten Geschäftsverlauf.Im laufenden Geschäftsjahr 2022 hat KSB den Auftragseingang um 22,8 % (+ 417,8 Mio. EUR) auf 2.249 Mio. EUR ausgebaut. Im dritten Quartal betrug der Auftragseingang 761,8 Mio. EUR und hat mit 30,8 % (+ 179,5 Mio. EUR) über Vorjahreszeitraum den Wachstumstrend aus dem ersten Halbjahr kräftig fortgesetzt.Die positive Entwicklung des Auftragseingangs ist durch mehrere Großaufträge insbesondere im Marktbereich Energie sowie durch eine starke Nachfrage nach Standardprodukten vor allem in Amerika und Asien geprägt.Der Umsatz ist im laufenden Geschäftsjahr um 6,9 % (+ 118,4 Mio. EUR) auf 1.824,6 Mio. EUR gestiegen. Das dritte Quartal war mit einem Umsatz von 678,9 Mio. EUR und einer Steigerung gegenüber der Vergleichsperiode von 14,2 % (+ 84,6 Mio. EUR) das umsatzstärkste Quartal im Jahr 2022. Die Segmente Pumpen und KSB SupremeServ haben mit jeweils 16,8 % bzw. 16,3 % Zuwachs zum positiven Quartal beigetragen. Das Segment Armaturen liegt mit - 0,8 % leicht unter dem Vorjahreszeitraum. Dies ist im Wesentlichen auf den Produktionsausfall aufgrund eines schweren Hagelschadens im französischen Werk La Roche-Chalais im Sommer 2022 zurückzuführen.Die Regionen Amerika und Asien / Pazifik haben die Ausbringung im dritten Quartal weiterhin deutlich zweistellig gesteigert, die Region Mittlerer Osten / Afrika / Russland hat einstellig zum Wachstum beigetragen. Die Region Europa liegt im dritten Quartal auf Vorjahresniveau. Nachholeffekte aufgrund des durch den Cyber-Angriff bedingten Produktionsausfalls im zweiten Quartal haben sich ebenfalls positiv auf den Quartals-Umsatz ausgewirkt.Trotz des unternehmerisch herausfordernden Umfelds verzeichnet KSB eine Ergebnissteigerung in den vergangenen neun Monaten. Das Unternehmen ist zuversichtlich, die gesteckten Profitabilitätsziele im Geschäftsjahr zu erreichen."Angesichts der vielfältigen Herausforderungen wie der Pandemie, dem Cyber-Angriff, dem folgenschweren Russland-Ukraine-Krieg und unwetterbedingter Produktionsausfälle sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Durch die globale Aufstellung und die starke Marktorientierung kann KSB auch in schwierigen Zeiten einen stabilen Kurs fahren - zum Wohle der Mitarbeiter, der Kunden und der Aktionäre."KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2021 mit rund 15.400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell