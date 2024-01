KSB Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Ksb &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 534,41 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 590 EUR (+10,4 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer positiven kurzfristigen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ksb &-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ksb & liegt bei 22,22 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauf an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ksb &-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Ksb & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 78,88 Prozent, was eine Outperformance von +71,15 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und von 72,23 Prozent gegenüber dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors bedeutet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ksb &-Aktie somit gemäß der technischen Analyse Bewertungen von "Gut" und "Neutral" in verschiedenen Kategorien.