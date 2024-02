KSB Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der KSB &-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 547,15 EUR, was einer Abweichung von +7,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (586 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bezieht man sich jedoch auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (577,68 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die KSB &-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 47,06 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 48,75 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die KSB &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,29 Prozent, was eine Outperformance von +49,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit 49,8 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Aktivität im Netz mittelmäßig ist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die KSB &-Aktie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Tendenz für die KSB &-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch im Branchenvergleich und hinsichtlich des Sentiments und Buzz.