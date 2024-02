KSB-Aktie im Prime Standard

Frankenthal (ots) -Mit heutiger Wirkung ist der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller im Prime Standard, einem Teilbereich des Regulierten Marktes mit stärkeren Zulassungsfolgepflichten, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Damit werden die KSB-Aktien in dem Börsensegment mit den europaweit höchsten Transparenz- und Publizitätsanforderungen gehandelt.Bisher war KSB im General Standard des Regulierten Marktes notiert. Im Dezember 2023 stieg die KSB-Aktie in den Deutschen Aktienindex SDAX auf.Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, erklärt: "Die Notierung im Prime Standard erhöht die Sichtbarkeit und die Attraktivität der Aktie auch bei internationalen Investoren. Der Wechsel spiegelt unser Bestreben, die Interessen des Kapitalmarkts zu unterstützen, wider."KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2023 mit rund 16.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,8 Mrd. EUR (vorläufige Zahlen) erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell