KSB Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Ksb & hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von 71,06 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 5,29 Prozent verzeichnete, liegt Ksb & mit 65,77 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ksb & zeigt eine Ausprägung von 53,85, was ihn als "Neutral" einstuft. Darüber hinaus beträgt der RSI25 28,89, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ksb & bei 527,88 EUR, während der aktuelle Kurs bei 574 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,74 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 540,4 EUR, was einem Abstand von +6,22 Prozent entspricht und somit auch ein "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ksb & ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auf Basis der Anleger-Stimmung ergibt sich insgesamt somit auch eine Gesamtbewertung von "Gut".