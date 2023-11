KSB Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "KSB":

Die technische Analyse der Ksb & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 538 EUR einen Abstand von +3,75 Prozent vom GD200 (518,57 EUR) hat, was gemäß der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 536,24 EUR. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ksb &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ksb & in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über Ksb & waren unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen über Ksb & in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ksb & mit einer Rendite von 75,28 Prozent mehr als 73 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,08 Prozent, wobei Ksb & mit 72,21 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.