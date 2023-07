KREISEL Electric und CutPower schließen Partnerschaft für 250 neue Ladesäulen bis Jahresende

Rainbach (ots) -KREISEL Electric und CutPower schließen eine wegweisende strategische Partnerschaft zur Förderung der Elektromobilität. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden bis zum Jahresende insgesamt 250 CHIMERO Ladesäulen in Betrieb genommen. Den erfolgreichen Startschuss bilden die ersten in Betrieb genommenen sogenannten CutPower-Tower bei Burger King in Flensburg. Diese Partnerschaft ebnet den Weg für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland und Österreich.Der innovative CutPower-Tower basiert auf dem bewährten KREISEL High Power Charger, CHIMERO, der durch seine integrierte Batterie eine Schnellladeleistung bei geringem Netzanschluss ermöglicht. Im Gegensatz zum herkömmlichen CHIMERO werden die CutPower-Tower mit einer speziell entwickelten Träger-Bodenplatte aus recyceltem, klimaneutralem Beton kombiniert, die zugleich das Licht- und Dachsystem integriert. Diese innovative Lösung minimiert den Bedarf an herkömmlichen, tonnenschweren Betonfundamenten und konventionellen Tiefbauarbeiten.Ausgestattet mit zwei CCS-Ladepunkten können pro Charger zwei Elektro-Autos gleichzeitig laden – die Leistungsverteilung erfolgt dabei dynamisch je nach Aufnahmekapazität und Ladezustand. Eingesetzt wird der CutPower-Tower ganz besonders dort, wo regional oder aufgrund der örtlichen Situation die ansonsten erforderlichen hohen Netzlasten nicht bereitgestellt werden können.Diese Partnerschaft von KREISEL Electric und CutPower vereint das Fachwissen und die technologische Expertise beider Unternehmen, um den Ausbau von Ladeinfrastruktur und Elektromobilität voranzutreiben. Markus Kreisel, Gründer und Managing Director zur Zusammenarbeit: „Die langfristig angelegte strategische Partnerschaft mit CutPower ist ein Meilenstein für uns und die weitere Expansion dieser Sparte unseres Unternehmens. Wir freuen uns, mit CutPower einen zuverlässigen Partner gewonnen zu haben bei dem Interessenten unsere Systeme künftig direkt samt Betrieb, Service, Investment etc. ordern können: Charging as a Service ist die Lösung“.Karl Eberhard Hunke, CEO der CUT POWER AG, zeigt sich beeindruckt: „Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit KREISEL Electric. Diese Innovation ist ein bedeutender Erfolg für CutPower zur weiteren Beschleunigung des Rollouts. Wir müssen in Deutschland viel schneller beim Ausbau der Ladeinfrastruktur werden – die Mobilitätswende bringen wir nur mit mehr Speed ins Ziel. Lieferzeiten von Komponenten, hoch bürokratische Genehmigungsverfahren bis hin zu verzögerten Anschlussbereitstellungen sind die Bremsen.“Über KREISEL ElectricKREISEL Electric ist ein renommierter globaler Marktführer für Batterietechnologielösungen mit Sitz in Rainbach im Mühlkreis, Österreich. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und nutzt die neueste Lithium-Ionen-Technologie, um modernste Batterieprodukte für verschiedene Branchen wie Marine, Industrie, Baumaschinen, und stationäre Anwendungen zu entwickeln.Pressekontakt:Benjamin RahnKreisel Electric GmbH & Co KG+43794921400presse@kreiselelectric.comhttps://www.kreiselelectric.com/Original-Content von: Kreisel Electric GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell