KP Tissue Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Aktie der Kp Tissue wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer neutralen Einstufung versehen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich somit ebenfalls ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kp Tissue. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,36 Prozent bedeutet, was als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kp Tissue ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich ebenfalls mit den positiven Themen rund um Kp Tissue, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kp Tissue als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 87,25 insgesamt 645 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Kp Tissue mit 8,99 CAD derzeit -4,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -10,46 Prozent insgesamt als "Neutral" eingestuft.