KP Tissue Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Stärkeindex (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg, kann der RSI verwendet werden, um diese Einschätzung zu treffen. Im Falle der Kp Tissue-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Kp Tissue-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal eine positive Einschätzung, 2-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für die Kp Tissue abgegeben. Somit erhält die Aktie langfristig ein "Neutral"-Rating von institutioneller Seite aus. In den letzten 30 Tagen ergab sich ein ähnliches Bild: 0 positive Einschätzungen, 1 neutrale Einschätzung und 0 negative Bewertungen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 9,43 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 9,75 CAD an. Dies wird als positive Einschätzung bewertet. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kp Tissue-Aktie momentan +2,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -7,38 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,04 Prozent und liegt damit 3,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,46 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Kp Tissue-Aktie daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.