KP Tissue Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Vergleich des Aktienkurses von Kp Tissue zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,35 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um -45,94 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +50,29 Prozent für Kp Tissue bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,87 Prozent im letzten Jahr, und Kp Tissue lag 23,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Kp Tissue-Aktien zeigt, dass die Einschätzung auf "Neutral" steht. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kp Tissue vor, und das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 11 CAD. Dies würde eine künftige Performance von 17,15 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit 9,39 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Kp Tissue eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kp Tissue daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kp Tissue mit einem Wert von 87,25 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 646 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Haushaltsprodukte" von 11. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.