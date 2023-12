KPM Holding Aktie: Augen auf!

Die Kpm-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,26 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,23 HKD, was einem Unterschied von -11,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit 0,26 HKD einen Unterschied von -11,54 Prozent auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kpm eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kpm liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überkaufte Basis, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Kpm wurde anhand der Analyse von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet untersucht. Die Aktivität und Stimmungsänderung zeigten eine mittlere bis geringe Intensität, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.