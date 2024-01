KPC-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI der Kpc liegt bei 26,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54 für die Kpc, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" weist die Kpc-Aktie mit einer Rendite von 45,65 Prozent eine sehr starke Performance auf, die um 48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent erzielt, liegt die Kpc mit 45,26 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der Kpc-Aktie eine gute Bewertung aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 19,61 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 20,86 CNH liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,63 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs von 20,86 CNH liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis und eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Kpc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Kpc-Aktie auf Basis der verschiedenen Kriterien eine positive Bewertung und wird als "Gut" eingestuft.