KPC Aktie: Das ist ein Hammer

Anleger: Kpc-Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen auf Kommentare über Kpc überprüft und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Kpc in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Kpc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung für Kpc in diesem Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kpc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,57 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +1,33 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Einschätzung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kpc zeigt an, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, weshalb sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt jedoch bei 51,79, was bedeutet, dass Kpc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Kpc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.