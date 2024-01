KPC Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der aktuelle Kpc-RSI liegt bei 85,14, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 59,03, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Kpc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 0,06 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,59 Prozent für Kpc. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -2,19 Prozent, wobei Kpc um 47,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann die Stimmung rund um Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Kpc wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet über die Aktie gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Kpc wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Kpc insgesamt eine "Gut"-Bewertung.