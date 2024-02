KPC Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Sentiment und Buzz von Kpc können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kpc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kpc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,57 CNH. Der letzte Schlusskurs (19,83 CNH) weicht somit +1,33 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 19,89 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,3 Prozent Abweichung) ab. Die Kpc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kpc liegt momentan bei 20,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 liegt bei 51,79, was bedeutet, dass Kpc hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Damit erhält Kpc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Unsere Analysten haben Kpc auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kpc in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Kpc hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.