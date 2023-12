KPC Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Kpc in der Gesundheitspflege-Branche hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 42,95 Prozent übertrifft die Aktie den Branchendurchschnitt um mehr als 45 Prozent. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,21 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Kpc mit 42,74 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kpc-Aktie bei 20,13 CNH liegt, was einer Entfernung von +3,13 Prozent vom GD200 (19,52 CNH) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,25 CNH, was zu einem Abstand von -0,59 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kpc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Kpc war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten zwar positive Themen, jedoch überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. Auch die Diskussionen der Anleger waren verstärkt von negativen Themen über das Unternehmen Kpc geprägt. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, was zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Kpc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 69, während der RSI der letzten 25 Handelstage mit 52,9 weniger volatil ist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Kpc-Aktie.