KORREKTUR/Untersuchung: Weiter viel Zucker in Produkten speziell für Kinder

(Im 1. Absatz, 2. Satz, wurde korrigiert: ".. - im Schnitt aller Frühstückscerealien waren es 14,7 Gramm (statt: Prozent) Zucker pro 100 Gramm.)

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Fertigprodukte wie Frühstücksflocken und gesüßte Erfrischungsgetränke enthalten laut einer Untersuchung weiterhin viel Zucker - besonders auch Lebensmittel speziell für Kinder. So waren in Frühstückscerealien für Kinder im Schnitt 17 Gramm Zucker pro 100 Gramm, wie das bundeseigene Max-Rubner-Institut nach einer Auswertung für 2022 am Dienstag mitteilte - im Schnitt aller Frühstückscerealien waren es 14,7 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Trotz Reduktionen bei bestimmten Lebensmitteln sind demnach auch die Salz- und Fettgehalte in Suppen, Eintöpfen und Instantgerichten weiterhin hoch.

Bundesernährungsminister Cem Özdemir sagte: "Fertigprodukte für Kinder und Erwachsene müssen gesünder werden." Wer viel davon esse, erhöhe sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Übergewicht. "Die Unternehmen haben es selbst in der Hand, Rezepturen zu verbessern", mahnte der Grünen-Politiker. Er warb erneut für die geplanten Werbeverbote für ungesündere Lebensmittel an die Adresse von Kindern.

Das Rubner-Institut untersuchte rund 7000 Produkte auf den Gehalt an Fett, Zucker und Salz. Mit dem regelmäßigen Monitoring sollen Zusagen der Hersteller zu Zutaten-Änderungen für gesündere Lebensmittel überprüft werden. Hintergrund ist eine noch von der vorigen Bundesregierung gestartete Strategie, nach der sich Branchen zu Reduktionszielen bei Zucker, Fett und Salz bis 2025 verpflichten./sam/DP/ngu