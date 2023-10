KORREKTUR: UN-Sicherheitsrat ohne einmütige Verurteilung der Hamas-Angriffe

(Die Meldung wurde vor dem Hintergrund präzisiert, dass es keinen Versuch des Rates für eine Einigung auf eine gemeinsame Stellungnahme gegeben hat. Der Leadsatz und der 2. Absatz wurden entsprechend angepasst. Zudem wurden die Quellen durchgehend aktualisiert.)

NEW YORK/TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Eine Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats zu den Angriffen auf Israel ist ohne eine einmütige Verurteilung der islamistischen Hamas zu Ende gegangen. Es seien bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen am Sonntag keine Beschlüsse getroffen worden, berichteten Ratsmitglieder nach dem Treffen. "Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was in dem Briefing wirklich besprochen wurde, aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die die Angriffe der Hamas verurteilt haben", sagte der Vize-Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, Robert Wood.

Aus Ratskreisen verlautete derweil, dass es bei der informellen Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums keinen Versuch gab, sich etwa auf eine gemeinsame Stellungnahme zu einigen. Die USA hatten vor der Sitzung deutlich gemacht, dass sie eine Verurteilung der Hamas von allen Ratsmitgliedern erwarteten. Allerdings galten Russland und China als Wackelkandidaten für den eventuellen Versuch einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Sie töteten nicht nur Hunderte Israelis, sondern verschleppten nach israelischen Angaben auch mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, in den Gazastreifen. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen./ln/DP/ngu