KORREKTUR/UN: Arbeitslosenquote in den Palästinensergebieten steigt stark

(Im 2. Absatz, 3. Satz korrigiert: "erwerbsfähigen")

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Wegen des Gaza-Kriegs rechnet die UN-Arbeitsorganisation ILO damit, dass sich die Arbeitslosenquote in den Palästinensergebieten nahezu verdoppelt. Sie könne im vierten Quartal dieses Jahres auf 46,1 Prozent steigen, teilten die Organisation sowie die palästinensische Statistikbehörde (PCBS) im Westjordanland am Mittwoch mit. Dies sei die höchste Arbeitslosenquote seit Jahrzehnten. Im Vorjahreszeitraum lag die Rate den Angaben zufolge noch bei 24 Prozent.

Seit Kriegsausbruch gingen den Angaben der ILO zufolge allein im Gazastreifen mindestens 66 Prozent der Arbeitsplätze verloren. Dies entspreche 192 000 Jobs. Im Gazastreifen sind demnach derzeit drei Viertel der erwerbsfähigen Bevölkerung ohne Arbeit.

Im Westjordanland mit rund drei Millionen Einwohnern fielen nach Angaben der UN-Organisation zugleich rund 32 Prozent und damit 276 000 Arbeitsstellen weg.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer Terrorgruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten./cir/DP/jha