KORREKTUR: Stratec rechnet wegen Lieferrückständen nun mit Umsatzrückgang

(In Überschrift und erstem Absatz wird die ursprüngliche Umsatzprognose des Unternehmens korrigiert: Stratec war bisher von einer konstanten Erlösentwicklung ausgegangen.)

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Stratec rechnet wegen überraschend weiter gestiegener Lieferrückstände nun für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Das Erlösminus auf Basis konstanter Wechselkurse dürfte bei fünf bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Birkenfeld mit. Bisher war Stratec von einem Umsatz auf Vorjahresniveau ausgegangen. Analysten hatten sogar ein leichtes Umsatzplus erwartet.

Am Ziel einer bereinigten Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 16,5 bis 18,5 Prozent hält das Unternehmen fest. Im Vorjahr hatte diese bei 18,9 Prozent gelegen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres war der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,9 Prozent auf 207,7 Millionen Euro gesunken. Stratec verwies auf die "stark angespannte Situation innerhalb der Lieferkette". So hätten sich die Lieferrückstände in Folge der schwierigen Beschaffungssituation von Vorprodukten (insbesondere Halbleiterchips) entgegen der ursprünglichen Erwartung im Laufe des dritten Quartals weiter erhöht.

Die bereinigte Ebit-Marge wird für diesen Zeitraum voraussichtlich bei 18,3 Prozent liegen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Stratec hier noch 21,6 Prozent erzielt.

Der Kurs der Stratec-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Prozent nach./he/gl