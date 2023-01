KORREKTUR/Motorenkooperation: Daimler Truck wird großer Deutz-Einzelaktionär

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

(Berichtigt wird die Einordnung zur Beteiligung an Deutz von Daimler Truck in der Überschrift und im Text. Daimler Truck ist nun ein großer rpt großer Einzelaktionär - nicht größter.)

KÖLN (dpa-AFX) - Deutz hat sich den längerfristigen Zugriff auf bestimmte Motoren von Daimler Truck gesichert. Ein Teil der Rechte an den Motoren oder Lizenzen werde in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags in bar bezahlt, ein weiterer Teil über die Ausgabe neuer Aktien, die direkt an Daimler Truck gehen, wie der im SDax gelistete Motorenbauer am Montag in Köln mitteilte. Der Dax-Konzern werde mit etwas mehr als vier Prozent ein großer Einzelaktionär von Deutz. Durch diese Kooperation könnten neue Kundengruppen erschlossen werden und Kosten für die Entwicklung gespart werden./zb/stk/men