KORREKTUR: Erneut weniger deutsche Brauereien unter den größten der Welt

(In der Meldung vom 13.06.2023 um 16.48 Uhr wurde korrigiert: Platzierungen der deutschen Brauereien geändert, BarthHaas hat seine Angaben dazu korrigiert. In den Sätzen zwei und drei des zweiten Absatzes wird klargestellt, dass die Oettinger Gruppe auf Platz 25 (nicht 26) liegt und sich damit auch nicht verschlechtert hat, TCB auf Platz 28 (nicht 24). Im fünften Satz wird klargestellt, dass Bitburger sich von 33 auf 31 verbessert hat, (nicht auf 33 geblieben ist))

NÜRNBERG (dpa-AFX) - In der Rangliste der 40 größten Brauereien der Welt des Hopfenhändlers BarthHaas sind nur noch sechs deutsche Unternehmen vertreten. Die Brauerei Veltins, die im Ranking für das Jahr 2020 erstmals den Sprung in die Spitzenliga geschafft hatte, ist trotz Zuwächsen im neuesten Ranking für das Jahr 2022 nicht mehr enthalten, wie BarthHaas am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Sie wurde den Angaben zufolge von der belgischen Martens Brauerei verdrängt, deren Zahlen erstmals ausgewertet worden seien. Im Ranking für 2020 waren mit dem Aufstieg von Veltins acht deutsche Brauereien vertreten. 2021 waren es dann noch sieben, weil Warsteiner nicht mehr enthalten war.

Größter deutscher Bierhersteller ist der Liste zufolge weiter die Oetker-Tochter Radeberger-Gruppe, die unverändert auf Rang 22 geführt wird. Es folgt die Oettinger-Gruppe - ebenfalls unverändert - auf Platz 25. Die TCB Beteiligungsgesellschaft, zu der unter anderem die Gilde Brauerei, das Frankfurter Brauhaus und Feldschlößchen gehören, liegt auf Platz 28. Als Aufsteiger bezeichnete BarthHaas Krombacher und die Paulaner Gruppe, die jeweils einen Platz nach oben auf die Positionen 29 und 30 stiegen. Die Bitburger Braugruppe verbesserte sich von Platz 33 auf 31. Veltins war im Ranking für 2020 erstmals mit Platz 40 vertreten und war auch in der Auswertung für das Jahr 2021 auf diesem Platz./vd/ruc/DP/ngu