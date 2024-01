KORREKTUR/Nach DeSantis-Rückzug: Trump mottet Spitznamen ein

(Tippfehler im Namen im 4. Abatz beseitigt: Haley rpt Haley)

MANCHESTER (dpa-AFX) - Nach dem Ausstieg des Republikaners Ron DeSantis aus dem Rennen um die Kandidatur für die US-Präsidentenwahl will Ex-Präsident Donald Trump die verbalen Attacken gegen seinen ehemaligen Konkurrenten zurückfahren. Den abschätzigen Spitznamen "Ron DeSanctimonious" werde er künftig nicht mehr verwenden, sagte Trump nach Angaben von US-Medien am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Manchester im Bundesstaat New Hampshire. "Sanctimonious" heißt auf Deutsch scheinheilig. "Dieser Name hat nun offiziell ausgedient", wurde Trump zitiert.

Trump ist bekannt dafür, sich für politische Gegner abschätzige Spitznamen auszudenken, zum Beispiel "Sleepy Joe" (verschlafener Joe) für US-Präsident Joe Biden oder "Crooked Hillary" (verlogene Hillary) für seine demokratische Gegenkandidatin 2016, Hillary Clinton.

Am Sonntag gab Floridas ultrakonservativer Gouverneur überraschend seinen Rückzug aus dem innerparteilichen Rennen um die Kandidatur für die Präsidentenwahl bekannt und sagte dem Favoriten Trump seine Unterstützung zu. Damit kommt es bei der am Dienstag anstehenden Vorwahl in New Hampshire zu einem Duell zwischen dem ehemaligen Präsidenten und seiner letzten verbliebenen Konkurrentin Nikki Haley, der Ex-Gouverneurin von South Carolina.

Auch gegen Haley hatte Trump zuletzt die Tonart seiner Verbalattacken verschärft und die Tochter indischer Einwanderer unter anderem "Nimbra" genannt - in Anspielung auf ihren Geburtsnamen Nimarata Nikki Randhawa. Ihm wird vorgeworfen, damit gezielt rassistische Ressentiments zu schüren.

Wer Kandidat der Republikaner werden möchte, muss sich zuerst in parteiinternen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es bei der Präsidentenwahl im November zu einer Neuauflage des Wahlkampfs zwischen Trump und dem demokratischen Amtsinhaber Biden kommt./alz/DP/mis