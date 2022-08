KORREKTUR/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - 14 000-Punkte-Marke im Blick

(Korrigiert wird der Punktestand im MDax: 27 954,00 rpt. 27 954,00 Zähler.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nimmt am Dienstag ungeachtet aller konjunkturellen und geopolitischen Risiken Kurs auf die runde Marke von 14 000 Punkten. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start legte der deutsche Leitindex um 0,38 Prozent auf 13 869,37 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,16 Prozent auf 27 954,00 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,35 Prozent. Ein robuster Handelsausklang an der Wall Street stützt.

Schwache US-Wirtschaftsdaten hatten am Vortag im New Yorker Handel die Erwartung gestützt, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nach den jüngst großen Schritten mehr Vorsicht walten lassen könnte. Dieses Schema prägte zuletzt die Erholungsrally an den Weltbörsen. Seit dem Juli-Tief bei etwa 12 391 Punkten hat der Dax mittlerweile rund zwölf Prozent gewonnen, aktuell steht er auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

Die schweizerische Großbank Credit Suisse gab derweil angesichts zunehmender konjunktureller Risiken und der kräftigen Erholung der Börsen ihre optimistische Haltung für die globalen Aktienmärkte auf. Die Anlageempfehlung lautet nun "Neutral". In der Eurozone und Großbritannien seien in den kommenden Quartalen Rezessionen zu erwarten, hieß es. Die USA dürften von diesem Szenario voraussichtlich zwar verschont werden, auch dort nähmen die Risiken aber zu./ajx/jha/mis