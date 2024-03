KORE Holdings Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "KORE Group Holdings Inc":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Meinungen der Anleger, insbesondere in Bezug auf Aktien. Bei Kore wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kore ergibt sich basierend auf dem RSI7 und dem RSI25 jeweils eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei Kore ist insgesamt neutral, obwohl in den letzten Tagen positive Themen in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kore-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine neutrale Bewertung ergibt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine schlechte Bewertung.

Insgesamt kann die Kore-Aktie basierend auf den analysierten Faktoren als neutral bewertet werden.