KORE Holdings Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Aktie Kore zeigt der RSI einen Wert von 48,83, was auf neutralen Zustand hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zu Kore war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Die kurzfristige Analyse ergibt jedoch eine gute Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält Kore eine neutrale Bewertung aus technischer Sicht, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt. Die langfristige Stimmungsbild ist jedoch eher negativ.