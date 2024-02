KONAMI Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Konami in den sozialen Medien. Es gab keine Hinweise auf übermäßig positive oder negative Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Konami nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Konami derzeit bei 9645 JPY und ist damit +14,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,85 Prozent, was auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Konami in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Konami bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Für Konami liegt der RSI bei 28,54, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 32,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".