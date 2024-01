KONAMI Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Konami":

Die Anlegerstimmung für Konami bleibt neutral, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen zeigten sich die Marktteilnehmer weder besonders positiv noch negativ eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Konami daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7478,46 JPY für die Konami-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7383 JPY, was einem Unterschied von -1,28 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (7587,12 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,69 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Konami also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Konami liegt bei 57,44, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Konami-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysemethoden und -kriterien.