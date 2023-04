KOHLENSTOFFARME KOALITION VERÖFFENTLICHT EINEN GLOBALEN STANDARD ZUR MESSUNG UND MELDUNG VON KOHLENSTOFFEMISSIONEN

Washington (ots/PRNewswire) -Die Industriegruppe bittet um Kommentare zu ihrem vorgeschlagenen Protokoll für eine einheitliche Norm für kohlenstoffarmen Stahl.Das Global Steel Climate Council (GSCC) hat heute einen Entwurf des Steel Climate Standard veröffentlicht, eine globale Norm zur Messung und Meldung von Kohlenstoffemissionen aus Stahl. Die Norm konzentriert sich auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) der globalen Stahlindustrie mit einem wissenschaftlich fundierten Gleitpfad zur Reduzierung der Emissionen im Einklang mit dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, ein 1,5° C-Szenario zu erreichen. Die Norm bietet ein einheitliches, technologieunabhängiges Protokoll, das weltweit für alle Stahlproduzenten gleichermaßen gelten würde und es den Stahlkunden ermöglichen würde, die tatsächlich mit Stahlerzeugnissen verbundenen Kohlenstoffemissionen zu kennen und zu vergleichen.Mit der Veröffentlichung seines Standards fordert das GSCC interessierte Organisationen auf, den Steel Climate Standard zu prüfen und bis zum 17. Mai 2023 Kommentare abzugeben. Der vollständige Text des Dokuments und die Richtlinien zur Einreichung von Kommentaren finden Sie unter: https://globalsteelclimatecouncil.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3847382-1&h=3611318988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3847382-1%26h%3D1476032252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalsteelclimatecouncil.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalsteelclimatecouncil.org&a=https%3A%2F%2Fglobalsteelclimatecouncil.org)"Stahlunternehmen und Verbände aus der ganzen Welt haben sich zusammengetan, um eine Norm zu entwickeln, die es unserer Branche ermöglicht, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und Investitionen in emissionsärmere Technologien als Teil der globalen Bemühungen um eine Dekarbonisierung zu fördern", sagte Greg Murphy, Geschäftsführender Vizepräsident der Nucor Corporation und Vorsitzender des GSCC.„Stahll ist ein wesentlicher Faktor für das Funktionieren der globalen Wirtschaft, einschließlich der Infrastruktur für saubere Energie. Der Steel Climate Standard ist ein einfacher und verständlicher Maßstab für die Verringerung der Treibhausgasemissionen unserer Branche und bietet Entscheidungsträgern ein transparentes Mittel, um fundierte Entscheidungen zu treffen", sagte Jeff Hansen, Vizepräsident Ökologische Nachhaltigkeit von Steel Dynamics und GSCC-Vorstandsmitglied.Das GSCC ist eines von mehreren Gruppen und Unternehmen, die sich für eine globale Norm einsetzen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wird von manchen eine Norm mit einer „gleitenden Skala für die Verwendung von Eisenschrott" befürwortet – eine Norm für Stahl aus traditionellen Produktionsverfahren und eine andere für Stahl aus Kreislaufverfahren. „Die Einführung einer dualen Norm würde es ermöglichen, Stahl mit hohen Kohlenstoffemissionen gegenüber Stahl mit niedrigerem CO2-Ausstoß zu bevorzugen. Dies ist eine Form von Greenwashing und dient der Entmutigung von Innovationen und ermöglicht es den Herstellern von CO2-reichen Stahlsorten, Änderungen in ihrem Produktionsprozess aufzuschieben", sagte Phil Bell, Präsident der Steel Manufacturers Association.Der vom GSCC vorgeschlagene Standard besteht aus zwei Hauptkomponenten: (1) Kriterien für die Produktzertifizierung, anhand derer die Kunden erkennen können, ob der Stahl, den sie kaufen, auf dem Gleitpfad zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens liegt, und (2) ein unternehmensweiter, wissenschaftlich fundierter Zielsetzungsrahmen auf der Grundlage eines 1,5°C-Gleitpfads. Der GSCC-Standard würde alle wichtigen THG-Schadstoffe aus den Bereichen 1, 2 und 3 messen. Die Erzeuger müssten eine unabhängige Überprüfung ihrer Emissionen und Reduktionsziele vorlegen. Die Produktintensitätsziele der GSCC-Norm für die Stahlindustrie basieren auf dem Kohlenstoffbudget der Internationalen Energieagentur (IEA) für den Eisen- und Stahlsektor, das auf das 1,5°C-Szenario für Netto-Null-Emissionen bis 2050 abgestimmt ist.„Mit der Produktion von Elektrofahrzeugen, Windturbinen, Solaranlagen und anderen umweltfreundlichen Produkten wird Stahl auch zum Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft beitragen. Die GSCC-Norm bietet eine klare Zukunft für Stahl in einer dekarbonisierten Wirtschaft und zielt darauf ab, die niedrigsten Gesamtemissionen des Sektors bis 2050 zu erreichen", sagte Franc Cardona, Leiter der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten der CELSA-Gruppe und GSCC-Vorstandsmitglied.Informationen zu Global Steel Climate CouncilDas GSCC ist eine gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um im Rahmen der weltweiten Bemühungen um Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft die Bemühungen um eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen aus Stahl anzuführen und Investitionen in emissionsärmere Technologien zu fördern. Die Mitglieder des GSCC sind Stahlhersteller, Verbände und andere Organisationen der Stahllieferkette, die in 79 Ländern der Welt vertreten sind.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Caitlin Carroll unter CCarroll@webershandwick.com oder 770-330-3870.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kohlenstoffarme-koalition-veroffentlicht-einen-globalen-standard-zur-messung-und-meldung-von-kohlenstoffemissionen-301808259.htmlOriginal-Content von: Global Steel Climate Council, übermittelt durch news aktuell