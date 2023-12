KOC Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Koc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,25 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,34 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 24,5 USD, was einem Abstand von -1,02 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Koc derzeit 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -15,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Industriekonglomerate". Daher wird die Dividendenpolitik von Koc von Analysten als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Koc festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Koc ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,42 auf, was 89 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Industriekonglomerate" (31,2). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.